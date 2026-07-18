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Ермак пытается взять реванш, а «пауки в банке жрут друг друга»: что стоит за отставками на Украине

Политолог Владимир Джаралла считает, что в настоящее время руководство Украины пытается удержаться у власти и сохранить хоть какую-то управляемость ситуации.
Вероника Левшина 18-07-2026 16:28
© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Главком ВСУ Александр Сырский в случае отставки сыграет роль «молниеотвода», на которого свалят все неудачи за последнее время. Такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла, отвечая на вопрос Zvezdanews о причинах возможного увольнения Сырского.

«Сейчас на Украине происходит грандиозная грызня, пауки в банке жрут друг друга. Причина состоит в том, что Зеленский, а точнее, сохранивший свое влияние Ермак и еще целый ряд других людей вокруг него пытаются взять реванш и вновь подчинить всю вертикаль власти формально Зеленскому, а неформально тому, кто будет стоять за его спиной», - заявил Джаралла.

По словам эксперта, одна из главных причин отставки экс-министра обороны Михаила Федорова - большие амбиции и мысли о более высокой должности, чем пост министра. Также Федоров является одним из тех, кто добился увольнения бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Поэтому через некоторое время, когда сложились нужные для этого обстоятельства, «с ним попытались рассчитаться».

Политолог добавил, что митинги в стране могут проходить по двум причинам: поддержка запада или наличие внутреннего финансирования.

«В поддержку Федорова были организованны проплаченные митинги. Это свидетельствует либо о том, что на Федорова делает ставку кто-то за рубежом, либо же о том, что он готов был потратить даже свои средства, точнее, средства, которые он украл из украинского бюджета», - объяснил собеседник телеканала.

Джаралла подчеркнул, что Украина - показатель «системы победившей коррупции».

«То, что Зеленский вообще заикнулся об отставке Сырского, свидетельство его безволия и того, что этот человек весьма слабый именно как политик и как человек. Испугавшись каких-то выступлений, получив сигналы из за рубежа о поддержке Федорова, он якобы пытается разыграть некий компромисс», - уточнил политолог.

Эксперт заявил, что в настоящее время руководство Украины из последних сил пытается удержаться у власти и сохранить хоть какую-то управляемость ситуации.

Напомним, газета Financial Times, ссылаясь на неназванный источник в украинском руководстве, сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского на фоне растущих протестов.

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