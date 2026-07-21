Кремль «не лелеет» надежд об улучшении диалога с Лондоном из-за Бернхэма

В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Великобританией в связи с приходом к власти нового премьера Энди Бернхэма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, таких надежд мы не лелеем, таких надежд у нас нет», - сказал он.

Песков отметил, что одним из первых действий Бернхэма были заявления о поддержке Украины - соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Он добавил, что этот факт безоговорочно фиксируется Кремлем.

Накануне Энди Бернхэм официально вступил в должность премьер-министра Британии. До него пост занимал лидер партии лейбористов Кир Стармер, который объявил об отставке после долгого правительственного кризиса.

Бернхэм заявил, что поддержка киевского режима со стороны Лондона останется «непоколебимой». Он сообщил, что одним из первых его международных контактов станет разговор с Владимиром Зеленским. В предстоящей беседе премьер собирается заверить Киев, что «никаких изменений не произошло».