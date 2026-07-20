Новый премьер-министр Британии Энди Бернхэм заявил, что поддержка киевского режима со стороны Лондона останется «непоколебимой». Его слова приводит The Independent.

Он сообщил, что одним из первых его международных контактов станет разговор с Владимиром Зеленским. В предстоящем разговоре премьер собирается заверить Киев, что «никаких изменений не произошло».

«Я буду поддерживать его на сто процентов, так же, как это делал Кир Стармер. Кир проделал по-настоящему выдающуюся работу», - сказал Бернхэм.

Помимо этого, новый премьер сказал, что планирует провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Уходящий с поста премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом в Киев, чтобы, как сообщила ранее его канцелярия, отметить «кульминацию двух лет своего руководства» в поддержке киевского режима.

Сегодня британский король Карл III попросил Бернхэма сформировать правительство. Предыдущий британский глава правительства Кир Стармер сегодня же объявил о завершении своей работы на посту премьера. По его мнению, Соединенное Королевство стало сильнее, чем два года назад, когда его партия одержала победу.

В прошлом месяце лидер партии лейбористов Кир Стармер объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Он уточнил, что продолжит занимать должность до назначения преемника. Карл III был проинформирован о его уходе. В мае 2026 года после провала на местных выборах более 100 депутатов-лейбористов и несколько министров, включая главу Минобороны, призвали Стармера уйти. Новым фаворитом стал Бернхэм, победивший на довыборах. Изначально после провала партии Стармер отказался уходить. Он заявил, что обещал служить стране и собирается пойти на новые выборы. Но потом появились сообщения, что премьер-министр осознал, что «игра окончена».

Политолог Андрей Кортунов в разговоре со Zvezdanews объяснил, что Стармер стал бременем для партии лейбористов, и кто бы ни занял его место в будущем, этому лидеру придется очень трудно. По его словам, отставка премьера назревала давно. С апреля было видно, как постепенно разваливался кабинет Стармера, как уходили в отставку министры, его ведущие соратники. В качестве преемника Кортунов отметил Бернхэма, который «весьма харизматичен» и считался одним из фаворитов в этой гонке. При этом политолог подчеркнул, что лейбористы находятся под давлением не только со стороны традиционных оппонентов - консерваторов, но и со стороны крайне правых, которые сейчас набирают вес. Будущему британскому кабинету в любом случае придется нелегко.