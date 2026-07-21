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КСИР ударил по дата-центру Amazon в Бахрейне

Удар по американскому объекту в Бахрейне стал ответом Ирана на атаки США.
Виктория Стравинская 21-07-2026 12:28
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне. Сообщается, что это был ответ на удары США в районе Дарховейн по строившейся для АЭС площадке.

«КСИР заявил, что запустил несколько крылатых ракет по инфраструктуре центрального дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне, причинив ущерб», - говорится в сообщении КСИР.

Накануне США начали новую серию ударов по Ирану. По данным агентства Mehr, они били по иранским городам Тебриз, Чабахар и Конарак.

В тот же день газета The Washington Post писала, что Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном. Пентагон уже увеличивает количество военных самолетов в Ближневосточном регионе.

В ночь на вторник отвечать на удары начал Иран. В то время как США били по иранским военным командным центрам и площадкам запуска ракет и беспилотников, КСИР ударил по американской авиабазе Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, уничтожил радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационную станцию AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

#сша #Ближний Восток #Иран #Бахрейн #ксир #amazon
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