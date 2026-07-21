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США и Иран обменялись ракетными ударами

Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.
Дарья Ситникова 21-07-2026 05:35
© Фото: Jamal Awad, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Центральное командование ВС США сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Об этом говорится в заявлении командования в социальной сети Х.

«Центральное командование Вооруженных сил США завершило очередной раунд ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 мск - Прим. ред.)», - сказано в материале.

Уточняется, что американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам и площадкам запуска ракет и беспилотников. Ущерб также понесли системы противоздушной обороны, пишет Life.ru.

В свою очередь КСИР атаковал авиабазу США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. Корпус стражей исламской революции уничтожил радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационную станцию AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

По информации газеты The Washington Post, Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном после новости о погибшем американском военном в Ираке. Однако расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями в возможностях переброски военных и техники.

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