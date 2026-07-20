США начали новую серию ударов по Ирану

Американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

«CENTCOM начало новую волну ударов по Ирану сегодня в 19:00 (02:00 по московскому времени - Прим.ред. ), девятую ночь подряд», - привел слова командования aif.ru.

По информации агентства Mehr, США нанесли удары по иранским городам Тебриз, Чабахар и Конарак. Кроме того, начался пожар на судне у берегов Омана.

С момента возобновления морской блокады военные США вынудили шесть судов Ирана в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одно. Известно, что эсминец ВМС США John Finn принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, появилась информация, что Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном после новости о погибшем американском военном в Ираке. Однако расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями в возможностях переброски военных и техники.