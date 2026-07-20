«Дикое место»: что стало причиной гибели ребенка на Эльбрусе

Восточная сторона Эльбруса считается самой опасной, местами непроходимой, на ней много ледовых участков, торосов и трещин, отсутствует инфраструктура. Именно этот маршрут, по словам альпинистов, наиболее сложный для восхождения. Он и стал роковым для отца с одиннадцатилетним сыном. Попытка взять вершину обернулась трагедией.

«Они пошли с востока - это дикое место, там ходят только очень хорошо подготовленные альпинисты или горные туристы. Мне кажется, ошибка была в том, что не нужно было идти поэтому маршруту . Это очень сложный маршрут и он гораздо тяжелее, чем с юга, классический. Там нет спасателей, там нет дорог, и там очень крутые обледенелые склоны», - рассказал альпинист, спортивный тренер и функционер, 13-кратный покоритель Эвереста Александр Абрамов.

Для Романа с Платоном это не первое восхождение на Эльбрус. В прошлом году они взошли на вершину с западной стороны. И попали в непогоду. Поход длился несколько дней, но все обошлось. В этом году нацелились на восточную. Но отец и сын сорвались. По предварительным данным, во время подъема мальчик подвернул ногу и попытался удержаться за страховочный трос. В этот момент крепление не выдержало, и отец с сыном сорвались со склона. Ребенок погиб на месте, а мужчина получил переломы ног и обморожение, но смог вызвать спасателей.

Еще во время подъема семейный тандем на высоте около четырех тысяч метров встретил другого альпиниста с ребенком - те спускались и сделали предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ставили под сомнение возможность покорения вершины в этот день, но Роман с Платоном продолжили путь. При этом маршрут, как сообщили в МЧС, не был зарегистрирован. Наша съемочная группа буквально неделю назад была на склоне, практически на той же высоте с восточной стороны. Исход восхождения зависит как от погоды, так и от малейшего изменения внутреннего состояния.

Ключевое правило восхождения - идти в своем темпе, шаг за шагом наверх. Высота спешки не прощает. Засуетился - кислород закончился и восстановить силы уже не получится.

«Погода на Эльбрусе, как и в любых горах очень непредсказуема. Буквально за десять минут может поменяться все. И в такие моменты главное - не переоценить свои возможности. Лучше спуститься до безопасной высоты, переждать в лагере и двигаться дальше. Потому что иначе идет прямая угроза жизни», - объяснил инструктор по преодолению препятствий и горной подготовке, гвардии старший сержант Никита Гнездилов.

Только к вечеру спасатели смогли добраться до места. Пострадавшего мужчину и тело погибшего мальчика обнаружили на высоте четыре тысячи двести метров. С наступлением ночи и плохой видимости эвакуацию в поселок Терскол решили перенести на утро.

На месте происшествия работали 12 спасателей МЧС и спасатели центра «Лидер». Эвакуировали альпинистов с места трагедии вертолетом.

«Больше суток продолжалась поисковая операция на горе Эльбрус. Вчера поздно вечером спасателям удалось обнаружить пострадавшего и погибшего человека на восточном слоне Эльбруса. МЧС напоминает - горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Перед выходом на маршрут необходимо его зарегистрировать в МЧС России, оценить особенности и сложности самого маршрута, оценить все риски», - отметил начальник отделения информации и связи с общественностью Кантемир Беров.

Опытные покорители вершин и службы спасения не рекомендуют брать альпинистам в горы неподготовленных детей до 16 лет. Потому что даже одна ошибка может стать роковой. А для покорения самого высокого пика России нужна специализированная горная подготовка.