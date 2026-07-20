Альпинист назвал роковую ошибку отца, который потерял на Эльбрусе сына

Ошибкой пострадавшей на Эльбрусе семьи стал неправильный выбор маршрута - вместо классического «южного» был выбран «восточный», где сильно обледеневшие склоны, нет канатных дорог и спасателей. Такое мнение выразил в разговоре со Zvezdanews альпинист, спортивный тренер и функционер, 13-кратный покоритель Эвереста Александр Абрамов.

По его словам, детей нужно приучать к горам, потому что это очень красиво. Он поделился, что недавно вернулся из Альп, где в горах гуляют семьи с детьми. Однако, подчеркнул Абрамов, люди гуляют по специально подготовленным тропинкам, по оборудованным маршрутам.

«А вот на сложные восхождения я бы детей, честно говоря, не таскал до 16-18 лет. Не факт, что они готовы переносить такие сложные технические и физические нагрузки», - объяснил альпинист.

По словам Абрамова, в СССР альпинизмом разрешали заниматься с 16 лет. В 14 лет допуск был «условным», дети занимались в основном скалолазанием.

«А вот то, что связано с альпинизмом - даже для классического маршрута по Эльбрусу нужно было иметь 2-й разряд по альпинизму - то есть покорить десяток гор до этого, пройти обучение, сдать экзамены. Эльбрус не такая простая вершина, как кажется», - рассказал Абрамов.

Спортсмен добавил, что покорение Эльбруса значительно «упростилось» с появлением канатных дорог, специальных транспортных средства - ратраков, приютов для альпинистов. После этого появились гиды - инструктора-проводники. Но о простоте маршрута можно говорить только со стороны села Терскол, главного базового лагеря для альпинистов и горнолыжников в Приэльбрусье.

«Маршрут, откуда они пошли, с востока, - это дикое место. Там ходят только очень хорошо подготовленные альпинисты или горные туристы. Поэтому, мне кажется, ошибка была в том, что не нужно было идти по этому маршруту. Он намного сложнее, чем классический маршрут с юга - там нет спасателей, нет канаток, нет дорог и там очень крутые обледеневшие склоны», - заключил Абрамов.

Сегодня утром спасатели эвакуировали пострадавшего российского альпиниста и тело его погибшего сына с Эльбруса. Известно, что мальчику было 11 лет. Альпинисты совершали восхождение на гору, но сорвались на высоте около 4 200-4 600 метров. По информации МЧС России, семья родом из Донецка. Последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. На данный момент поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. В поисках участвовали 12 спасателей.

О сорвавшихся с Эльбруса альпинистах стало известно накануне. Их личности установили в тот же день. Сообщалось, что ребенок в результате падения скончался на месте, а его отец получил множественные травмы.