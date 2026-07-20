Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста и тело его 11-летнего сына

Спасатели эвакуировали пострадавшего альпиниста и тело его погибшего сына с Эльбруса. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Известно, что мальчику было 11 лет. Альпинисты совершали восхождение на гору, но сорвались на высоте около 4200-4600 метров.

По информации МЧС России, семья родом из Донецка. Последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае.

На данный момент поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. В поисках участвовали 12 спасателей.

О сорвавшихся с Эльбруса альпинистах стало известно накануне. Их личности установили в тот же день. Сообщалось, что ребенок в результате падения скончался на месте, а его отец получил множественные травмы.