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Альпинист погиб на Эльбрусе, упав со скалы

Второй получил серьезные травмы.
Вероника Левшина 19-07-2026 13:00
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Global Look Press

Альпинист погиб на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, еще один серьезно пострадал. Об этом сообщили в СК.

По информации ведомства, 19 июля два человека начали восхождение на Эльбрус.

«Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы», - говорится в сообщении в МАХ.

В настоящее время 12 спасателей МЧС проводят поиски. Следственный комитет начал проверку.

Ранее альпинист Антар аль-Абси по прозвищу «Человек-паук» упал в кратер вулкана Дамт с горячими сернистыми водами в Йемене. Спасательная операция началась сразу после его исчезновения во время восхождения, однако обнаружили погибшего через несколько часов после падения.

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