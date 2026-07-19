Хет-трик Саки принес сборной Англии первые медали чемпионата мира за 60 лет

Сборная Англии уезжает с бронзовыми медалями с чемпионата мира 2026 года. В поединке за третье место команда Томаса Тухеля с трудом обыграла Францию.

Встреча в Майами завершилась со счетом 5:3 в пользу англичан. По итогам первого тайма подопечные Тухеля вели 4:0, но после перерыва французы смогли отыграть три мяча за 18 минут.

Таким образом, англичане впервые с 1966 года завоевали медали мирового первенства. До этого в их активе была только победа на домашнем чемпионате 60 лет назад.

Дубль в составе оформил Килиан Мбаппе. Это позволило ему довести свой бомбардирский счет до 22 голов и обойти Лионеля Месси в списке лучших снайперов в истории чемпионатов мира.

Уже сегодня Месси может вернуть себе пальму первенства, если отличится в финале против Испании. Решающий матч турнира начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести еще один чемпионат мира в США, на этот раз - совместно с Китаем.