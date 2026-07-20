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ВС РФ нанесли комбинированный удар по инфраструктуре порта Черноморск

Целями для удара стали склады, используемые для обеспечения ВСУ, и портовая инфраструктура.
Тимур Шерзад 20-07-2026 16:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам противника в Одесской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Отмечено, что удар нанесен сегодня. Цели - портовая инфраструктура, а также склады в Черноморске, которые используются для снабжения ВСУ.

Источник сообщил координаты цели, по которой был нанесен комбинированный удар - 46.332727, 30.647085.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в Одесской области. Также было отмечено, что российские дроны ударили по судну с грузом для украинских боевиков в районе Одессы.

Помимо этого, беспилотники Вооруженных сил России нанесли огневое поражение украинским локомотивам в Запорожской области. Эти поезда были задействованы в перевозках в интересах ВСУ, заметили ранее в российском оборонном ведомстве.

#спецоперация #Порт #инфраструктура #Одесская область #склады #Черноморск #портовая инфраструктура #Комбинированный удар
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