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Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в Одесской области

Резервуары были поражены высокоточным авиационным оружием.
Дарья Неяскина 18-07-2026 20:02
© Фото: Serhii LiashonokZUMAPRESS.com, Global Look Press

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что в Одесской области на территории порта «Южный» высокоточным авиационным оружием были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.

Ранее сообщалось, что в течение суток российские военные продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые используются в интересах ВСУ. С помощью ударных беспилотников был атакован сухогруз в порту Южный, принадлежащий государственному предприятию «Морской торговый порт „Южный“». 

Сегодня министерство поделилось кадрами поражения контейнеровозов в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #Украина #одесса #ВСУ #удары #Порт #уничтожение #Одесская область #порт Южный
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