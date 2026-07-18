Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в Одесской области

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Одесской области на территории порта «Южный» высокоточным авиационным оружием были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.

Ранее сообщалось, что в течение суток российские военные продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые используются в интересах ВСУ. С помощью ударных беспилотников был атакован сухогруз в порту Южный, принадлежащий государственному предприятию «Морской торговый порт „Южный“».

Сегодня министерство поделилось кадрами поражения контейнеровозов в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области.