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В Кремле заявили об открытости Путина к контактам с Хаменеи

Ранее была информация, что первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с российским лидером.
Виктория Бокий 20-07-2026 10:42
© Фото: Iranian Government Office, Globallookpress

Договоренности о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Однако российский лидер открыт к таким контактам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

До этого агентство со ссылкой на источник передавало, что первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Владимиром Путиным. В это же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана не появится на публике до окончания военного конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, Моджтаба Хаменеи занял пост после гибели своего отца Али Хаменеи в результате нападения США и Израиля на Исламскую Республику. Сейед Моджтаба Хаменеи - второй сын бывшего верховного лидера Ирана. Он долгое время работал в аппарате высшего руководства Исламской Республики и имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

#Кремль #Иран #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Моджтаба Хаменеи
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