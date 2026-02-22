Fars: четверо членов семьи Хаменеи погибли при ударе по Ирану

В Иране подтвердили гибель членов семьи верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

«Известие о смерти дочери, зятя и внука лидера (Хаменеи - Прим. ред.), к сожалению, подтвердилось. Сообщается также, что одна из невест (верховного - Прим. ред.) лидера погибла», - говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Хаменеи погиб в результате ударов по Ирану. Американский лидер подчеркнул, что операция против исламской республики будет длиться в течение недели или «сколько потребуется».