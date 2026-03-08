В Иране выбрали нового Верховного лидера с фамилией Хаменеи

Новым Верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил член Совета экспертов аятолла Хочейни Эшквари.

«Большинством голосов избран человек, который продолжит путь имама Хомейни и путь мученика имама Хаменеи. Имя Хаменеи будет жить вечно. Голосование завершено, результаты будут объявлены в ближайшее время», - приводит агентство его слова.

Ранее ряд СМИ писали, что новым лидером Ирана может стать сын погибшего аятоллы Моджтаб Хаменеи. Пока неизвестно, идет ли речь о нем, или просто об однофамильце. Предыдущий Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля - в первый день американо-израильской операции против Ирана. В его резиденцию ударила ракета. В стране объявлен 40-дневный траур. Из-за большого количества желающих проститься, похороны Хаменеи отложены.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил вновь избранному аятолле, что он «не продержится долго», если не будет согласован на должность Соединенными Штатами. В защиту Тегерана выступил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он заявил, что выборы - это внутреннее дело иранцев и никто не может в них вмешиваться.