Хаменеи не появится на публике до окончания конфликта на Ближнем Востоке

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике до окончания военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на иранский источник.

«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», - цитирует агентство.

Отмечается, что правительство ждет нормализации ситуации, после чего Моджтаба Хаменеи появится на публике.

Ранее Верховный лидер Ирана заявил, что страна и народ обязательно отомстят за смерть его отца Али Хаменеи. Моджтаба Хаменеи заявил, что цель будет достигнута, независимо от того, жив он или мертв.