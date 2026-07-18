МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хаменеи не появится на публике до окончания конфликта на Ближнем Востоке

По словам иранского источника, так было решено из соображений безопасности.
Вероника Левшина 18-07-2026 13:41
© Фото: Iranian Government, Office Of, Global Look Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике до окончания военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на иранский источник.

«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», - цитирует агентство.

Отмечается, что правительство ждет нормализации ситуации, после чего Моджтаба Хаменеи появится на публике.

Ранее Верховный лидер Ирана заявил, что страна и народ обязательно отомстят за смерть его отца Али Хаменеи. Моджтаба Хаменеи заявил, что цель будет достигнута, независимо от того, жив он или мертв.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #конфликт #Иран #безопасность #Али Хаменеи #Верховный лидер Ирана #публика #публичное пространство #Моджтаба Хаменеи
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 