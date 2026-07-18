Российские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Международная химическая олимпиада завершилась в Ташкенте (Республика Узбекистан). В ней участвовали более 360 учащихся из 93 стран. Российские школьники завоевали четыре золотые медали», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что один из россиян - Арсений Гасаненко стал абсолютным чемпионом, то есть завоевал высшую награду во всех дисциплинах. Испытания состояли из двух частей - теоретической и практической. На каждую организаторы отводили по пять часов.

Сам Чернышенко поздравил победителей, отметив, что они продемонстрировали талант и знания, а также желание и возможности двигать отечественную науку вперед.

Ранее российские ученики забрали золото Международной олимпиады по физике и четыре высшие награды по биологии.