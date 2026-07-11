Российские школьники забрали золото Международной олимпиады по физике

Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Известно, что Россию на олимпиаде представляли пять человек. Все они – победители и призеры всероссийской олимпиады школьников.

С победой школьников поздравил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он также поблагодарил родителей и учителей за подготовку и поддержку юных физиков.

«Поздравляю наших школьников – победителей 56-й Международной олимпиады по физике. Каждый из них заслуженно получил золотую медаль и доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха», - говорится в сообщении.

Успехи российских школьников отметил и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что их золотые медали – подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта.

«Пять золотых медалей у пяти участников – это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят. <…> Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой», - заявил Кравцов.

В этом году состязание объединило участников из 91 страны. В 2025-м олимпиада проходила во Франции и объединила участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали тогда три золотые и две серебряные медали.

Ранее российская команда завоевала четыре золота на олимпиаде по биологии в Узбекистане. Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что на счету сборной - четыре золота и первое место в абсолютном зачете.