Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по биологии в Узбекистане

В Узбекистане подвели итоги второй Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны. Российская команда взяла четыре золотые награды, а ее участник Владислав Владыко признан абсолютным чемпионом. Об этом сообщили на официальном сайте правительства России.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что на счету сборной - четыре золота и первое место в абсолютном зачете. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин называет биотехнологии и генетику ключевыми направлениями XXI века, и победа ребят - это повод для гордости. Вице-премьер поблагодарил наставников и родителей, пожелав юным чемпионам любознательности и новых открытий.

Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил педагогов, чьи знания и вера в детей обеспечивают преемственность и высокий уровень образования.

«Мы гордимся нашими ребятами – их победа на международной арене ещЕ раз доказала, что развитие естественно-научного образования приносит реальные плоды. Российская школа всегда славилась фундаментальной подготовкой, и сегодняшний успех – прямое тому подтверждении", - заявил Кравцов.

В составе сборной числится четверо школьников: Владислав Владыко, Роман Ермак, Степан Юнусов из московского Центра педагогического мастерства и Никита Мурзаков из подмосковного Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Каждый участник завоевал золото. Абсолютный победитель Владыко также получил высшие баллы за теорию и практику. Руководила командой Галина Белякова, доцент биофака МГУ, ее заместителем выступил старший преподаватель Евгений Шилов.

Олимпиада прошла в Намангане с 20 по 26 апреля среди учащихся 15–18 лет.



Ранее в Министерстве просвещения сообщили о лидерстве российских школьников на олимпиаде. За прошлый год ученики завоевали 115 медалей в 20 международных состязаниях.