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Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на Ермолаева в Монако

Отмечается, устройство для видеосъемки было установлено заранее, чтобы зафиксировать момент нападения и подтвердить выполнение заказа.
Дарья Неяскина 17-07-2026 21:50
© Фото: Генпрокуратура Украины

Генеральная прокуратура Украины разместили видеозапись покушения на предпринимателя Вадима Ермолаева, совершенного в Монако.

На опубликованных кадрах предполагаемая исполнительница преступления Анастасия Березовская оставляет возле входа в здание черный пакет, после чего, несколько раз оглянувшись, покидает место происшествия. Спустя некоторое время на улице появляется бизнесмен, и в этот момент происходит взрыв.

Как отмечается, устройство для видеосъемки было установлено заранее, чтобы зафиксировать момент нападения и подтвердить выполнение заказа.

Покушение на Вадима Ермолаева произошло вечером 29 июня в Монако. По данным следствия, у входа в жилой комплекс, где находился предприниматель, сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадали сам бизнесмен, его спутница и 13-летний сын.

Главной подозреваемой в организации нападения стала 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, которую объявили в международный розыск. Позже женщину обнаружили мертвой под Киевом. По делу были задержаны действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Позже сотрудник ГУР Украины признался в убийстве, а также в том, что участвовал в покушении на Ермолаева.

Бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко заявил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) отдали приказ совершить взрыв в Монако, рассчитывая «перевести стрелки» на Москву, однако, по его словам, террористическая акция пошла не по плану.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #взрыв #Украина #покушение #монако #видеозапись #Генпрокуратура Украины #ГУР Украины #Анастасия Березовская #Вадим Ермолаев
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