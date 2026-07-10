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Эксперт заявил, что Зеленский дал зеленый свет на взрыв в Монако

По словам экс-советника генпрокурора Украины, теракт организовали в Киеве, чтобы подставить Москву.
Владимир Рубанов 10-07-2026 17:28
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) отдали приказ совершить взрыв в Монако, рассчитывая «перевести стрелки» на Москву. Об этом «Звезде» рассказал бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко. Однако, по его словам, террористическая акция пошла не по плану.

«Буданов* строил стратегию, Зеленский дал зеленый свет на то, чтобы устранить с помощью террористического акта Ермолаева. Они просто не ожидали, что все быстро так пойдет и эту женщину сразу опознают. Акция была спланирована довольно быстро, и все на ходу, впопыхах было. И теперь общественность все больше и больше начинает узнавать детали», - заявил Телиженко.

По его словам, такая информация гуляет и в окружении офиса Зеленского. И там разные фракции пытаются использовать ее в свою пользу.

«Факт, что Россию хотели подставить. Зеленский отправил террористку в Белоруссию, чтобы она оттуда заехала, и потом, исходя из пересечения границы, сказать, что она работала на Российскую Федерацию», - говорит экс-советник генпрокурора Украины.

Телиженко добавил, что потом планировалось отправить террористку обратно в Белоруссию. Это позволило бы показать, что якобы она оттуда вела свою деятельность, что она имеет связь с Москвой.

«Так как в Монако система безопасности довольно серьезная, и это был просчет ГУР и Украины, то очень быстро это все всплыло на поверхность, и ее опознали, и вся информация начала выходить. Террористка среагировала неадекватно, вернувшись на Украину, где ее фактически опять же ликвидировали не по плану», - рассказал Телиженко.

Вечером 29 июня в Монако у входа в жилой дом прогремел взрыв. Пострадали три человека, в том числе находящийся под санкциями Киева украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. По предварительным данным следствия, подрывник оставил бомбу в рюкзаке у дома. Интерпол объявил в розыск украинку Анастасию Березовскую.

Через несколько дней под Киевом нашли тело Березовской. Ее застрелили, а тело закопали. Были задержаны двое подозреваемых - действующий офицер ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов. Адвокат одного из фигурантов заявил, что его подзащитный и другой подозреваемый выполняли приказ руководства и их подставили.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#взрыв #Украина #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #монако #Анастасия Березовская #Вадим Ермолаев
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