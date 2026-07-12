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Зеленский заявил о планах сменить правительство Украины

Юлии Свириденко предложено «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».
Владимир Рубанов 12-07-2026 14:46
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Владимир Зеленский объявил о планах сменить действующее правительство. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко. 

Глава киевского режима сообщил, что обсудил с ней детали предстоящих изменений и подчеркнул необходимость обновления кабинета министров. Зеленский выразил благодарность премьер-министру за ее «четкую, стабильную и эффективную работу». Он предложил Свириденко возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил, какое.

Юлия Свириденко находится на посту премьер-министра Украины с 17 июля 2025 года. Ранее она работала первым вице-премьером и министром экономики. Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, занявшей этот пост. Первой была Юлия Тимошенко.

Предшественником Свириденко был Денис Шмыгаль, который занимал должность премьера с 4 марта 2020 года. В ходе правительственной перестановки в июле 2025 года Шмыгаль перешел на пост министра обороны, а потом - на должность главы Минэнерго.

Сообщалось, что Юлия Свириденко входила в группу политиков, тайно добивавшихся отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. Эти люди оказывали давление на главу киевского режима, чтобы он уволил Ермака.

#Украина #Владимир Зеленский #Денис Шмыгаль #отставка #Андрей Ермак #правительство Украины #Юлия Свириденко
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