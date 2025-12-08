Украинский премьер-министр Юлия Свириденко входила в группу политиков, тайно добивавшихся отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского. Об этом рассказало издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники внутри группы.

По сведениям издания, Свириденко, вставшая во главе правительства в июле этого года, была известна как «человек Ермака». Однако, как сообщается в публикации, теперь она «разорвала политическую пуповину» со своим бывшим покровителем. Свириденко, наряду со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, участвовала в тайной встрече с ключевыми представителями правящей партии «Слуга народа». Целью обсуждения была отставка главы офиса.

По данным «Украинской правды», встреча проходила в кабинете Стефанчука, после обсуждения участники позвонили Зеленскому. Уточняется, что на тот момент Ермак «поссорился со всеми в команде». Поэтому работать с ним дальше не захотела даже Свириденко, которой он «помогал». Об этом изданию рассказал один из участников тайной встречи. По его словам, все участники по очереди объяснили Зеленскому, что Ермака надо снимать. Глава киевского режима не смог проигнорировать «руководство парламента, правительства» и лидеров правящей партии.

Когда о происходящем узнал сам Ермак, он демонстративно заблокировал некоторых участников «заговора» в мессенджерах. Издание утверждает, что он перестал отвечать на сообщения. Также в публикации говорится, что Ермак пытался организовать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, депутата от той же партии и главы финкомитета Верховной рады Даниила Гетманцева и депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка. Но к тому моменту силовики уже были «перевербованы Арахамией», добавляет издание.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе со «Звездой» объяснил, как был сорван план киевского режима. Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александра Клименко планировалось сместить с должности при помощи поддельного паспорта РФ. Его место должен был занять его собственный первый заместитель Андрей Синюк. Царев объяснил, что Синюк - человек Андрея Ермака, полностью подконтрольный киевскому режиму.

Ранее политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник в разговоре со «Звездой» рассказал, что обыски НАБУ у главы киевской администрации Андрея Ермака - это попытка оказать давление непосредственно на Владимира Зеленского. Американцы, считает экс-депутат, поняли, что Ермака надо «убирать с шахматной доски». При этом Олейник считает Ермака «держателем общака» киевского режима. Их с Зеленским он сравнил с «сиамскими близнецами», которых невозможно разделить без самых плачевных последствий для обоих.