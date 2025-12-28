МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский предложил Шмыгалю возглавить минэнерго после коррупционного скандала

Пост главы минобороны Украины передадут министру цифровизации.
Дима Иванов 03-01-2026 16:05
© Фото: Lars SchrÃƒÂ¶der, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил действующему министру обороны Украины Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера и министра энергетики. Об этом он сообщил 3 января 2026 года.

Зеленский подчеркнул, что украинской энергетике необходима системность, как в вооруженных силах. Глава киевского режима добавил, что обсудил назначение с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку в Верховной раде.

Пост министра обороны Украины, как заявил Зеленский ранее, займет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Прежний министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку в ноябре 2025 года на фоне крупного коррупционного скандала в энергетической сфере, связанного с расследованием хищений в компании «Энергоатом» ближайшим окружением самого Зеленского.

