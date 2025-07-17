Рада утвердила Свириденко на должность нового премьер-министра Украины

Верховная рада Украины утвердила на пленарном заседании кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра страны. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 262 депутата, 22 парламентария высказались против. Еще 26 человек воздержались.

Ранее парламент Украины отправил в отставку Дениса Шмыгалая с поста премьер-министра страны. Такое решение одобрил 261 парламентарий. Против не высказался ни один депутат, четверо воздержались.