МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США прекратили преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

Суд удовлетворил ходатайство правительства и закрыл дело без возможности повторного предъявления этих обвинений.
Дарья Ситникова 11-07-2026 23:16
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Суд в столичном округе Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении дела против сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших здание Капитолия в 2021 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

«Суд удовлетворит ходатайство правительства и окончательно прекратит дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений», - сказано в меморандуме суда.

Речь идет о событии шестого января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. Тогда были арестованы сотни человек, самому политику вменяли организацию беспорядков.

В прошлом году Трамп заявил, что о намерении помиловании «многих осужденных» за штурм Капитолия. При этом американский лидер назвал их «заложниками».

На фоне всех этих разбирательств в прошлом году произошел трагический случай. В США помощник окружного шерифа застрелил бывшего участника штурма Капитолия, которого недавно помиловал Трамп. Погибшим оказался 42-летний Мэтью Шаттл. 

#штурм #сша #Трамп #Колумбия #Капитолий #суд #Решение
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 