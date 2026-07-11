В США прекратили преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

Суд в столичном округе Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении дела против сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших здание Капитолия в 2021 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

«Суд удовлетворит ходатайство правительства и окончательно прекратит дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений», - сказано в меморандуме суда.

Речь идет о событии шестого января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. Тогда были арестованы сотни человек, самому политику вменяли организацию беспорядков.

В прошлом году Трамп заявил, что о намерении помиловании «многих осужденных» за штурм Капитолия. При этом американский лидер назвал их «заложниками».

На фоне всех этих разбирательств в прошлом году произошел трагический случай. В США помощник окружного шерифа застрелил бывшего участника штурма Капитолия, которого недавно помиловал Трамп. Погибшим оказался 42-летний Мэтью Шаттл.