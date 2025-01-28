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В США полицейский застрелил помилованного участника штурма Капитолия

Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал его за неделю до этого.
Никита Матосов 2025-01-28 13:07:11
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости

В США помощник окружного шерифа застрелил бывшего участника штурма Капитолия, которого недавно помиловал новый президент страны. Погибшим оказался 42-летний Мэтью Шаттл. Об этом сообщил канал ABC7.

Согласно информации местных властей, инцидент начался с того, что заместитель шерифа округа Джаспер остановил автомобиль Шаттла и попытался его задержать. Между ними завязался конфликт, в ходе которого сотрудник полиции применил огнестрельное оружие.

Причины, по которым была произведена остановка транспортного средства, пока не уточняются. Известно лишь, что у Шаттла при себе находилось оружие.

Шаттл стал одним из более чем 1 200 человек, осужденных за участие в штурме Капитолия. Ранее он признал свою вину в незаконном проникновении в здание конгресса и получил шесть месяцев тюремного заключения.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, протестуя против итогов президентских выборов. В результате инцидента сотни человек арестовали, а самого Трампа обвинили в организации беспорядков.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #штурм капитолия #мэтью шаттл
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