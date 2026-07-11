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Эйфелева башня сократила режим работы из-за аномальной жары

Вместе с Эйфелевой башней сокращает свой режим работы и музей Орсе в Париже.
Виктория Бокий 11-07-2026 23:43
© Фото: Sebastien Toubon, Keystone Press Agency, Globallookpress

Эйфелева башня сократит часы работы 11 и 12 июля из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа.

«В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня корректирует режим работы: в субботу, 11 июля, и в воскресенье, 12 июля, башня в исключительном порядке закроется в 16 часов», — говорится в сообщении.

Вслед за Эйфелевой башней сокращает свой режим работы и музей Орсе. До 15 июля включительно он будет закрываться в 17:00 по местному времени. Обычно музей работает до 18:00, а по четвергам – до 21:45.

В этом году Европу накрыла аномальная жара. Сообщалось, что морги Парижа переполнились из-за роста смертности от экстремально высоких температур воздуха. В конце июня во Франции температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами и выше.

Страдают от жары и в Германии. Местная полиция там даже применяет водометы, чтобы облегчить состояние утомленных зноем берлинцев. Такая же ситуация с погодой в Великобритании. В Лондоне из-за этого отменили конференцию по экстремальной жаре.

#Франция #Погода #Европа #Париж #аномальная жара #Эйфелева башня #музей орсе
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