На похороны Али Хаменеи пришли более 40 миллионов человек

Более 40 миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Данные привел телеканал Press TV.

«В этих исторических событиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что шестидневное прощание прошло в Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде. В Мешхеде Хаменеи был похоронен в пятницу.

Напомним, что Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции США и Израиля. В момент удара он находился в своем рабочем кабинете. После смерти аятоллы на должность верховного лидера Исламской Республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи.

Церемонию прощания с верховным лидером не удалось провести раньше из-за продолжавшихся весь март ударов Израиля и США. В результате власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.