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На похороны Али Хаменеи пришли более 40 миллионов человек

Церемонии прощания прошли в Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде.
Анастасия Митина 10-07-2026 07:33
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Более 40 миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Данные привел  телеканал Press TV.

«В этих исторических событиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что шестидневное прощание прошло в Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде. В Мешхеде Хаменеи был похоронен в пятницу.

Напомним, что Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции США и Израиля. В момент удара он находился в своем рабочем кабинете. После смерти аятоллы на должность верховного лидера Исламской Республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи.

Церемонию прощания с верховным лидером не удалось провести раньше из-за продолжавшихся весь март ударов Израиля и США. В результате власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.

#Иран #Али Хаменеи #церемония прощания
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