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Прощание с Али Хаменеи пройдет в Иране с 4 по 9 июля

Со смерти верховного лидера Ирана прошло более трех месяцев, церемонию прощания с ним не удалось провести из-за продолжавшихся весь март ударов Израиля и США, власти решили перенести мероприятия.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 15:45
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Прощание верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим при бомбардировке США и Израиля, пройдет с 4 по 9 июля. Об этом сообщило иранское агентство SNN.

Официальные мероприятия начнутся 4 июля. В этот день пройдет церемония прощания в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Затем в Тегеране, Куме и Мешхеде пройдут траурные шествия.

«Траурное шествие пройдет в Мешхеде, после чего тело будет похоронено в мавзолее имама Резы», - говорится в материале агентства.

Со смерти Хаменеи прошло более трех месяцев. Он погиб 28 февраля при авиаударе. После его смерти на должность верховного лидера Исламской Республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи. При атаке 28 февраля он получил ранения. С того момента он так и не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, которые публиковали официальные иранские СМИ. Глава МИД Ирана Ирана Аббас Аракчи уверял, что у верховного лидера государства Моджтабы Хаменеи хорошее самочувствие

Церемонию прощания с верховным лидером не удалось провести из-за продолжавшихся весь март ударов Израиля и США. В результате власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.

#Тегеран #Иран #Али Хаменеи #прощание #Верховный лидер Ирана #Мешхед #Моджтаба Хаменеи
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