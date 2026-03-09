МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи

Ранее сообщалось, что преемник Али Хаменеи сохранит его фамилию.
Константин Денисов 09-03-2026 00:33
© Фото: @toos_today, Х © Видео: @toos_today, Х

Новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщают иранские СМИ.

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», - говорится в публикациях.

Сейед Моджтаба Хаменеи - второй сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля. Он долгое время работал в аппарате верховного лидера и имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции.

Ранее член Совета экспертов аятолла Хочейни Эшквари в беседе с Reuters подтвердил, что новый верховный лидер исламской республики сохранит фамилию убитого Али Хаменеи. Выборы уже прошли, но результаты пока не объявлены.

Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по его резиденции 28 февраля. В стране объявлен 40-дневный траур. Однако похороны пока не могут провести в связи с огромным количеством желающих проститься с бывшим верховным лидером.

#Иран #Али Хаменеи #Моджтаба Хаменеи
