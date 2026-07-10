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США и Иран могут провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Представители Вашингтона и Тегерана рассматривают Швейцарию в качестве места для возможных переговоров.
Ян Брацкий 10-07-2026 20:13
© Фото: Lian Yi, Xin Hua, Global Look Press

Уже на следующей неделе США и Иран могут провести очередной раунд мирных переговоров. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник. Одним из возможных мест проведения встречи стороны рассматривают Швейцарию.

«Очередной раунд переговоров между США и Ираном ожидается на следующей неделе, возможно, в Швейцарии», - пишет портал.

Напомним, в ночь на среду произошел очередной виток эскалации между Вашингтоном и Тегераном. Стороны обменялись ракетными ударами. Власти США обосновали их якобы атаками КСИР на суда в Ормузском проливе. Иран свои удары назвал ответом на агрессию в адрес Исламской республики.

В Иране взрывы прогремели в городе Сирик на юге страны. Кроме того, шесть взрывов зафиксировали в южном городе Бендер-Аббас. Были прилеты и в городе Бушер, в котором расположена одноименная атомная станция. Она не пострадала. Иран обстрелял 85 объектов США в Бахрейне и Кувейте. Удары также пришлись по порту Сальман Пятого флота ВМС США и военно-воздушной базе Алс ас-Салем. Иран сбил американский беспилотник MQ-9.

После обмена ударами Белый дом заявил, что рассчитывает продолжить переговоры с постепенным выходом на мирное соглашение. При этом американский флот в регионе останется в режиме ожидания и в случае поступления приказа Дональда Трампа будет готов возобновить блокаду иранских портов.

#сша #Ближний Восток #Иран #переговоры #Швейцария
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