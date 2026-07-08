США намерены продолжать переговоры с Ираном, несмотря на удары

Вашингтон, несмотря на недавние удары по иранским объектам, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«США продолжат переговоры с Ираном в направлении достижения окончательного соглашения», - сказано в материале.

При этом американский флот остается в режиме ожидания. В случае соответствующего приказа от президента США Дональда Трампа может возобновиться блокада иранских портов.

По информации корреспондента портала Axios Барака Равида, целями ударов США в Иране стали системы ПВО, склады ракет и пункты запуска беспилотников. Кроме того, американские военные атаковали береговые системы обнаружения, зенитные комплексы, места хранения противокорабельных крылатых ракет и объекты портовой инфраструктуры в районе Ормузского пролива.

Журналист обратил внимание, что нынешняя операция США в четыре-пять раз масштабнее и мощнее ударов, которые были нанесены по Ирану около десяти дней назад. Сегодняшняя атака затронула иранский остров Кешм, город Сирик и Бендер-Аббас.