Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность России

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное угрозам информационной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий"», - сказал глава государства.

На совещании Совбеза в июне обсуждались вопросы внутренней безопасности страны и развития отношений с соседями. Путин открыл совещание, обозначив основные темы. Он предложил начать с внутренней повестки. По первому вопросу глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представили свои доклады.

Вчера президент России обсудил с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным борьбу с коррупцией. В ответ на соответствующий вопрос российского лидера Катырин сказал, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции». В нем принимают участие порядка 40 тысяч респондентов. Затем его итоги рассылаются во все органы власти. Он добавил, что в разные годы в приоритете оказываются разные проблемы. По словам Катырина, когда-то это были налоговые проверки. Он отметил, что теперь про Федеральную налоговую службу в опросах никто не упоминает, это связано с очевидным улучшением ее работы.

Также в ходе встречи с главой ТПП Путин раскритиковал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражных судов в отношении российского бизнеса, назвав их неправовыми. Катырин отметил, что ранее тема работы международного арбитража поднималась на заседании Госсовета. Он подтвердил, что Лондонский и Стокгольмский суды часто принимают решения, направленные против российского бизнеса.