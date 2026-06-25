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Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность

Вторым вопросом были отношения с соседними странами.
Владимир Рубанов 25-06-2026 14:03
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ, обсудив вопросы внутренней безопасности страны и развития отношений с соседями.

Путин открыл совещание, обозначив основные темы. Он предложил начать с внутренней повестки. По первому вопросу глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представили свои доклады.

В совещании также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Путин на совещании с правительством поручил принять дополнительные меры для минимизации последствий украинских атак на инфраструктуру. Президент заявил, что киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте атакует гражданские объекты и инфраструктуру, пытается нарушить энергоснабжение и сорвать туристический сезон.

#Владимир Путин #Внешняя политика #Совет безопасности #Совещание #внутренняя безопасность
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