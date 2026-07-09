Путин назвал неправовыми решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей

Владимир Путин раскритиковал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражных судов в отношении российского бизнеса, назвав их неправовыми. Речь об этом шла на встрече президента с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

Катырин отметил, что ранее тема работа международного арбитража поднималась на заседании Госсовета. Он подтвердил, что Лондонский и Стокгольмский суды часто принимают решения, направленные против российского бизнеса.

Путин прямо назвал их неправовыми. Катырин добавил, что такие решения имеют политическую мотивацию.

Глава ТПП отметил, что российские арбитражи уже значительно опережают Лондонский и Стокгольмский по числу рассматриваемых дел. Он сообщил, что в отделениях Палаты в субъектах РФ уже рассмотрено более 350 дел, и работа в этом направлении продолжается.

В ходе беседы также обсуждалась тема коррупции. Президент поинтересовался, как ТПП участвует в борьбе с такими злоупотреблениями.

По итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося в сентябре 2024 года, Путин поручил Торгово-промышленной палате разработать рекомендации для бизнеса, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность. Они должны содержать включение в контракты условий, предусматривающих Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России в качестве арбитражного органа.