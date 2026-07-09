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Путин обсудил с главой ТПП Катыриным борьбу с коррупцией

Также обсуждалась работа Торгово-промышленной палаты РФ в сферах законодательства, арбитража, международного сотрудничества, сертификации и поддержки семейного предпринимательства.
Сергей Дьячкин 09-07-2026 14:21
© Фото: Kremlin.ru

Путин обсудил с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным борьбу с коррупцией. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ответ на соответствующий вопрос российского лидера Катырин сказал, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции». В нем принимают участие порядка 40 тысяч респондентов. Затем его итоги рассылаются во все органы власти.

«Очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции», - объяснил Катырин.

Он добавил, что в разные годы в приоритете оказываются разные проблемы. По словам Катырина, когда-то это были налоговые проверки. Он отметил, что теперь про Федеральную налоговую службу в опросах никто не упоминает, это связано с очевидным улучшением ее работы. Помимо противодействия коррупции, Катырин рассказал президенту России о работе ТПП в сферах законодательства, арбитража, международного сотрудничества, сертификации и поддержки семейного предпринимательства.

Накануне глава государства заявил, что запас прочности энергосистемы нашей страны - один из самых высоких в мире. Президент России провел совещание о ситуации на топливном рынке после террористических ударов киевского режима по гражданской инфраструктуре. Путин отметил, что противник стремится нанести ущерб экономике, но главная его цель - создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта задача невыполнимая. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием Киева сорвать отпускной сезон, добавил президент.

#Кремль #Владимир Путин #сертификация #законодательство #арбитраж #противодействие коррупции #торгово-промышленная палата #сергей катырин
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