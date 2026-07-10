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Во Львове коровы остались без еды и воды из-за мобилизации хозяина

Родственники мужчины отказались самостоятельно увести крупный рогатый скот.
Анастасия Митина 10-07-2026 13:11
© Фото: Telegram/stranaua

Во Львове коровы застряли на сутки в грузовике из-за мобилизации их хозяина. Об этом сообщили украинские издания.

Отмечается, что после задержания мужчины его грузовик с животными оказался брошенным на улице. Коровы находятся в нем без воды, еды, надлежащего ухода и доения.

Местные зоозащитники рассказали изданиям, что родственники отказались самостоятельно увести крупный рогатый скот. При этом волонтерам сделать это они также не разрешили.

Народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал «Звезде», что в стране сложился целый комплекс проблем, связанных с мобилизацией. Он обратил внимание, что сначала сопротивление людей насильственной мобилизации было только словесным, затем началось физическое. После в ход пошло холодное оружие, огнестрельное и, наконец, гранаты.

Ранее, 9 июля, жители Львова устроили массовый бунт против территориального центра комплектования (ТЦК). Он вспыхнул после того, как сотрудники ТЦК схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать. Одного из них отбили очевидцы. Позже к ним присоединились сотни жителей.

Митингующие разгромили машину ТЦК, одного из представителей военкомата избили и сорвали с него одежду. Именно его обвинили в нападении на молодого человека.

До этого в Николаеве украинца со сломанными ребрами держали 18 дней в военкомате. Хотя он имел основания для отсрочки, так как он единственный ухаживает за пожилой матерью. Среди незаконно задержанных тогда находились шесть человек.

#Львов #коровы #мобилизация #тцк
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