Неправомерные действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) на Украине приведут к масштабным акциям протеста и бунтам, которые значительно превзойдут произошедшие накануне во Львове. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он напомнил, что эпизодически в регионах Украины возникали вспышки сопротивления людей насильственной мобилизации. Где-то они были более масштабными, где-то менее.

«Но что можно сказать однозначно - идет радикализация украинского общества в отношении неправомерных действий, которые применяют ТЦК против украинцев», - отметил Килинкаров.

Он обратил внимание, что сначала это были только словесные перепалки, затем началось физическое сопротивление. В ход пошло холодное оружие, затем - огнестрельное и, наконец, гранаты.

«Эскалация идет, и это очевидно. Действия ТЦК, на мой взгляд, это сегодня наибольшая из всех проблем, которые волнуют украинцев. Это же не просто касается насильственной мобилизации. Эти методы ограничивают возможности людей», - объяснил Килинкаров.

Бывший депутат отметил, что многие мужчины призывного возраста ограничены в своих возможностях - не могут свободно передвигаться по стране, не могут спокойно работать. Вся эта нагрузка, по словам Килинкарова, перекладывается на женские плечи.

«Все это вызывает серьезные психические расстройства у людей. Это приводит к тому, что вот в такую форму выливается протест - как в том числе физические расправы над сотрудниками ТЦК в ответ на их неправомерные действия в отношении молодых людей призывного возраста», - отметил бывший нардеп.

Именно это, по мнению Килинкарова, произошло накануне во Львове. ТЦКшники налетели на 20-летнего молодого человека, в результате чего последовала реакция общества - перевернутая машина, избитые сотрудники ТЦК, выстрелы в воздух.

«Я думаю, что эта проблема может привести к более серьезным бунтам, вплоть до масштабных акций протеста. Тут все накладывается одно на другое - ситуация внутри Украины, психоэмоциональное состояние людей, неправомерные действия и провокации ТЦК. Все это приведет к жесткому сопротивлению со стороны украинцев тому беззаконию, которое реализуется украинским режимом», - заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что жители Львова устроили массовый бунт против территориального центра комплектования. Митингующие не расходились даже ночью. Полиция стянула патрули, начались стычки с представителями правоохранительных органов, на месте были слышны выстрелы. Бунт вспыхнул после того, как сотрудники ТЦК схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать. Одного из них отбили очевидцы. Они прокололи шины, сорвали бампер и выкрикивали оскорбления в адрес представителей ТЦК. Позже к ним присоединились сотни жителей. Митингующие разгромили машину ТЦК, одного из представителей военкомата избили и сорвали с него одежду. Именно его обвинили в нападении на молодого человека.