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Жители Львова устроили массовый бунт против сотрудников ТЦК

Бунт вспыхнул из-за того, что сотрудники ТЦК схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать.
Анастасия Митина 09-07-2026 06:40
© Фото: Telegram/lvivtp © Видео: ТРК «Звезда»

Во Львове жители устроили массовый бунт против территориального центра комплектования (ТЦК). Митингующие не расходились даже ночью.

Полиция стянула патрули. После начались стычки с представителями правоохранительных органов, на месте были слышны выстрелы.

Бунт вспыхнул после того, как сотрудники ТЦК схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать. Одного из них отбили очевидцы. Они прокололи шины, сорвали бампер и выкрикивали оскорбления в адрес представителей ТЦК.

Позже к ним присоединились сотни жителей. Митингующие громили машину ТЦК. Одного из представителей военкомата избили и сорвали с него одежду. Именно его обвинили в нападении на молодого человека.

Этот случай варварства сотрудников ТЦК в отношении своих же соотечественников не первый. Ранее стало известно, что украинца со сломанными ребрами 18 дней держали в николаевском военкомате без связи. Среди незаконно задержанных находились шесть человек.

Пострадавший со сломанными ребрами имел основания для отсрочки. Он единственный ухаживает за пожилой матерью. Но вопреки всем законам и правилам, сотрудники украинского военкомата принудительно и с особой жестокостью мобилизовали его.

#Украина #Львов #бунт #тцк
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