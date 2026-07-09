Во Львове жители устроили массовый бунт против территориального центра комплектования (ТЦК). Митингующие не расходились даже ночью.

Полиция стянула патрули. После начались стычки с представителями правоохранительных органов, на месте были слышны выстрелы.

Бунт вспыхнул после того, как сотрудники ТЦК схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать. Одного из них отбили очевидцы. Они прокололи шины, сорвали бампер и выкрикивали оскорбления в адрес представителей ТЦК.

Позже к ним присоединились сотни жителей. Митингующие громили машину ТЦК. Одного из представителей военкомата избили и сорвали с него одежду. Именно его обвинили в нападении на молодого человека.

Этот случай варварства сотрудников ТЦК в отношении своих же соотечественников не первый. Ранее стало известно, что украинца со сломанными ребрами 18 дней держали в николаевском военкомате без связи. Среди незаконно задержанных находились шесть человек.

Пострадавший со сломанными ребрами имел основания для отсрочки. Он единственный ухаживает за пожилой матерью. Но вопреки всем законам и правилам, сотрудники украинского военкомата принудительно и с особой жестокостью мобилизовали его.