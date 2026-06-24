Украинца со сломанными ребрами 18 дней держали в военкомате без связи. Инцидент произошел в Николаеве. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-канал украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Известно, что вышел на связь с омбудсменом брат пострадавшего. Он пожаловался на незаконные действия ТЦК и полиции, в результате которых украинцу сломали ребра.

В ходе проверки выяснилось, что этот случай не единичный. Среди незаконно задержанных находились шесть человек.

О пострадавшем, которому сломали ребра, известно, что он имел основания для отсрочки, так как он единственный ухаживает за пожилой матерью. Вопреки всем законам и правилам сотрудники украинского военкомата принудительно и с особой жестокостью мобилизовали его.

Лубинец раскрыл и еще один бесчеловечный случай. Сотрудники ТЦК мобилизовали и удерживали силой отца ребенка с инвалидностью. Есть информация, что во время задержания полицейский ударил его сына ногой. Ребенок остался один на улице, когда его отца увезли в военкомат. Из-за пережитого стресса его состояние здоровья ухудшилось.

«Моим представителям также удалось спасти от произвола представителей ТЦК четырех мужчин, у двух из которых тяжелые заболевания. У одного - вирусный гепатит, а у другого проблемы с коленом», - добавил омбудсмен.

В конце своего сообщения Дмитрий Лубинец призвал немедленно изменить подход к мобилизации украинцев. Он подчеркнул, что «бусификации» должен прийти конец.

Эти случаи зверства сотрудников ТЦК над своими же соотечественниками не первые. Недавно стало известно, что военкомы избивали, запугивали и насиловали людей в Одесской области.

В начале месяца сообщалось, что страны ЕС обсуждают возможность ограничения режима временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форссел и вовсе заявил о необходимости, чтобы как можно больше мужчин оставались на Украине и шли на фронт.