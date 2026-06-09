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Минцифры и РКН попросили снять ограничения с Roblox в РФ

Компания, владеющая популярной у детей игровой платформой, гарантировала соблюдение российского законодательства.
Сергей Дьячкин 09-06-2026 16:37
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

Минцифры России вместе с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу популярной среди детей игровой платформы Roblox. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития РФ.

«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.

В Минцифры отметили, что в начале июня с компанией Roblox согласовали все необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей онлайн-платформы. Игру заблокировали в России в декабре прошлого года. Тогда же пресс-служба РКН сообщила, что Roblox обратилась в ведомство и выразила готовность к поэтапному приведению своей работы в соответствие с российским законодательством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль видит много обращений от детей по ситуации вокруг блокировки игры. Он уточнил, что дети пишут именно о блокировке, а не об отъезде из-за этого в другую страну, как до этого заявляла глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Психиатр Елизавета Жесткова в беседе со «Звездой» объясняла, что в Roblox ребенок действительно может наткнуться на вредный контент, однако с подобной опасностью можно столкнуться в любом другом месте. По ее словам, любые игры не могут быть опасны, если ребенок играет в них умеренное количество, один-два часа в день. Жесткова подчеркнула, что ключевым моментом в этом вопросе является контроль за ребенком. Необходимо быть в контакте с детьми с раннего детства.

#дети #игра #роскомнадзор #Минцифры РФ #РКН #разблокировка #онлайн-платформа #roblox
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