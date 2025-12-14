В РКН заявили о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки

В Роскомнадзоре заявили, что Roblox готова пересмотреть свою модерацию контента с целью выполнения российских законов и ведет диалог по этому вопросу.

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

При этом платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.

Напомним, что Роскомнадзор ограничил работу платформы в России в соответствии с требованиями правоохранительных органов. Ранее ведомство много раз направляло Roblox требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы, однако платформа не реагировала на требования РКН.