В РКН заявили о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки

Платформа признала, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.
Игнат Далакян 17-12-2025 16:13
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

В Роскомнадзоре заявили, что Roblox готова пересмотреть свою модерацию контента с целью выполнения российских законов и ведет диалог по этому вопросу.

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

При этом платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.

Напомним, что Роскомнадзор ограничил работу платформы в России в соответствии с требованиями правоохранительных органов. Ранее ведомство много раз направляло Roblox требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы, однако платформа не реагировала на требования РКН.

