Кремль зафиксировал много обращений от детей по поводу блокировки Roblox

Кремль видит много обращений от детей по ситуации вокруг блокировки игры Roblox. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал слова главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной о сложившейся ситуации вокруг ранее заблокированной Роскомнадзором игровой платформы. Она заявляла, что российские дети якобы хотят покинуть страну ради игры в Roblox.

«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут», - сказал Песков.

Во время разговора с журналистами пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что дети пишут именно о блокировке игры. Об отъезде из-за этого в другую страну речи не идет, никто не пишет в Кремль об этом.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки популярной онлайн-игры. Напомним, ведомство ввело ограничения на работу этой платформы на территории нашей страны из-за контента, нарушающего законодательство России, который там присутствует.