Психиатр: опасный контент может скрываться не только в Roblox

По словам специалиста, сами по себе игры не могут быть опасными, если ребенок играет в них умеренное количество времени.
Игнат Далакян 03-12-2025 16:00
© Фото: Thomas Fuller, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В популярной у детей игре Roblox ребенок действительно может наткнуться на вредный для него контент, однако с подобной опасностью можно столкнуться в любом другом месте. Такое мнение выразила психиатр Елизавета Жесткова в беседе со «Звездой».

«Говорят, в этой игре есть всякие чаты и скрытые комнаты, где ребенок может наткнуться на контент, который будет для него вреден. Какой-то сексуальный, например, контент. А также в этих чатах могут встречаться мошенники, педофилы. А детская психика, как известно, достаточно податливая. То есть в таком чате такой человек может легко втереться в доверие к ребенку. Но, опять же, я думаю, что подобная ситуация может произойти где угодно», - сказала специалист.

По ее словам, любые игры не могут быть опасны, если ребенок играет в них умеренное количество, один-два часа в день.

«Никакого вреда игры не доставляют, даже агрессивные и опасные. У нас давно-давно пытаются обвинять в каком-то агрессивном поведении детей, что это игры виноваты. Конечно нет. И также Roblox в этом не виноват», - отметила психиатр.

Жесткова подчеркнула, что ключевым моментом в этом вопросе является контроль за ребенком. Необходимо быть в контакте с детьми с раннего детства.

Ранее популярная у детей игра Roblox перестала открываться в России. В Роскомнадзоре информацию не комментировали, однако в ведомстве до этого обращали внимание, что в игре может быть опасный для детей контент.

#дети #игра #наш эксклюзив #roblox #опасный контент
