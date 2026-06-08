Axios: Белый дом не санкционировал удар Израиля по Бейруту

США не давали согласия на атаку Израиля по объекту шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на представителя американской администрации.

Белый дом не санкционировал удар Израиля по Бейруту, говорится в сообщении. Другой источник отметил, что США не участвовали в этом событии.

Вечером в воскресенье на севере Израиля произошел ракетный обстрел со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все выпущенные боеприпасы были успешно перехвачены.

Инцидент произошел после того, как Израиль атаковал объект «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Израильская сторона утверждала, что эта операция была ответом на обстрелы их северных территорий со стороны Ливана. Власти Ирана предупредили, что ответят на любые удары по ливанской столице.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту. Глава Белого дома подчеркнул, что действия еврейского государства не были согласованы с Вашингтоном. Он заявил, что призовет израильского премьера не отвечать на иранскую атаку.