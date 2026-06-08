МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: Белый дом не санкционировал удар Израиля по Бейруту

Источник отметил, что США не участвовали в этом событии.
Владимир Рубанов 08-06-2026 03:02
© Фото: genshtab24, Telegram

США не давали согласия на атаку Израиля по объекту шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на представителя американской администрации.

Белый дом не санкционировал удар Израиля по Бейруту, говорится в сообщении. Другой источник отметил, что США не участвовали в этом событии.

Вечером в воскресенье на севере Израиля произошел ракетный обстрел со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все выпущенные боеприпасы были успешно перехвачены.

Инцидент произошел после того, как Израиль атаковал объект «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Израильская сторона утверждала, что эта операция была ответом на обстрелы их северных территорий со стороны Ливана. Власти Ирана предупредили, что ответят на любые удары по ливанской столице.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту. Глава Белого дома подчеркнул, что действия еврейского государства не были согласованы с Вашингтоном. Он заявил, что призовет израильского премьера не отвечать на иранскую атаку.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #военный конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 