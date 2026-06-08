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Трамп выразил недовольства израильскими ударами по Бейруту

Дональд Трамп уточнил, что удары «не были скоординированы» с США.
Дарья Ситникова 08-06-2026 00:11
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту. Его слова привел журналист Fox News Трей Йингст в прямом эфире телеканала.

«Я этим недоволен», - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Белого дома отметил, что удары еврейского государства по ливанской столице «не были скоординированы» с США. Другие подробности не приводятся.

Напомним, седьмого июня ВВС Израиля ударили по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. В ответ на это Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля.

Системы противоздушной обороны Израиля выявляют и перехватывают угрозы. Уточняется, что сирены сработали в районе города Хайфа на севере страны.

#в стране и мире #сша #Трамп #Израиль #Иран #Бейрут #ливан #удар #недовольство
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