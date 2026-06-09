Трамп пригрозил Нетаньяху оставить его один на один с Ираном

Президент США Дональд Трамп предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху о возможном отказе в помощи в том случае, если последуют новые обстрелы. Об этом американский лидер рассказал телеканалу N12.

«Я сказал ему: "Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана"», - поделился президент США.

По его словам, пять стран, которые являются посредниками между Соединенными Штатами и Ираном, попросили главу Белого дома оказать давление на Нетаньяху. При этом израильская сторона, как подчеркнул Трамп, предоставила США обновленную информацию по атакам на Иран с задержкой.

«Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», - сообщил Трамп.

Американский лидер ранее выражал недовольство ударами Израиля по Бейруту. Глава Белого дома отметил, что удары по ливанской столице «не были скоординированы» с США. Он также выражал надежду, что Израиль не станет наносить ответных ударов по Ирану. По его словам, иранские атаки не причинили ущерба. Американский лидер заявлял, что намерен обратиться к Нетаньяху с просьбой воздержаться от ответных действий.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре со «Звездой» объяснил, что позиция Нетаньяху состоит в том, что его страна вполне может освободиться от американского «военного влияния». Израиль готов к вероятной отмене Трампом помощи, которая, по словам эксперта, остается весьма значительной. При этом президент США хочет непременного мира, чтобы показать свои достижения. Нетаньяху же демонстрирует, что есть стратегические интересы Израиля, которыми он жертвовать не намерен и в случае необходимости готов от американской помощи отказаться.