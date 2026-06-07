Трамп выразил надежду, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану

Дональд Трамп выразил надежду, что ответного удара Израиля по Ирану не будет. Об этом президент США сказал в интервью Axios.

«Иранские атаки не причинили ущерба, и я надеюсь, что Израиль не ответит на них», - подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер намерен обратиться к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой воздержаться от ответного удара, сообщил журналист издания Барак Равид. По его словам, Трамп планирует немедленно позвонить Нетаньяху и объяснить, что ответные действия ему не нужны.

До этого Иран осуществил ракетную атаку на северную часть Израиля. В Хайфе, крупнейшем портовом городе на севере страны, сработали сирены воздушной тревоги. По информации Армии обороны Израиля, все выпущенные ракеты перехватила система ПВО.

Ранее в Тегеране заявили, что израильские удары по Ливану делают базы ЦАХАЛ и военные объекты США в регионе законными целями для атак. Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.